Трансфер Мендеса в ЦСКА находится на грани срыва

Генеральный директор чилийского клуба «Унион Эспаньола» Луис Бакедано сообщил о трудностях в переговорах с московским ЦСКА по трансферу полузащитника

«Мы все еще ничего не решили, и, вероятно, что нам нужно будет дополнительно переговорить с представителями ЦСКА, иначе переход не состоится.

Поэтому мы находимся в ожидании касательно этого вопроса», — приводит слова Бакедано En Cancha.

Ранее появилась информация, что 22-летний опорник находится в Москве и уже прошел медицинское обследование, а клубам осталось согласовать последние детали трансфера.

Действующий контракт полузащитника с «Унионом» рассчитан до конца 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. На его счету три игры за сборную Чили.