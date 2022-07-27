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    Шунин: Надеюсь, из «Динамо» больше никто не уедет

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    Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался об исходе легионеров из команды и РПЛ.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    Эпизод с Варелой был шоком? Не скажу, что шоком, так как до этого много других иностранцев уехало... Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли — сыграли.

    Как лидеры «Динамо» могут как-то повлиять на легионеров? Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков, — сказал Шунин «Известиям».

    Напомним, что из московского «Динамо» ушли почти все легионеры и главный тренер Сандро Шварц.

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