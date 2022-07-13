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    Названо имя нового владельца ЦСКА

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    Инвестиционная группа «Тринфико» будет новым ключевым акционером московского ЦСКА, сообщает «Спорт-экспресс».

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    По информации источника, компания будет владеть 77% акций ЦСКА. «Тринфико» заменит государственную финансовую корпорацию ВЭБ.РФ, которая является нынешним владельцем клуба. Ранее корпорация ВЭБ.РФ попала в санкционный список министерства финансов США.

    Напомним, ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».

    Новый розыгрыш турнира начнётся 15 июля. В матче первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с «Уралом». Встреча состоится 16 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало игры — в 15:00 мск.

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