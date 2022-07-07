«Ювентус» и «Бавария» не могут договориться о цене Маттейса де Лигта

Туринский «Ювентус» недоволен первым предложением мюнхенской «Баварии» по защитнику сборной Нидерландов, сообщает журналист Альфредо Педулла у себя в «твиттере»

По информации Педуллы, клубы продолжают переговоры между собой. К компромиссу прийти пока не удаётся. Сообщается, что мюнхенский клуб предложил € 75 млн плюс бонусы, но «Ювентус» это не устраивает, они хотят чистые € 80 млн за де Лигта.

Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника и рассчитывает, что он станет лидером обороны команды. Недавно в «Баварию» перешли хорошие знакомые Маттейса, а именно Райан Гравенберх и Нуссайр Мазрауи.