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    Защитник «Шахтера» Додо может перейти в «Фиорентину»

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    Защитник донецкого «Шахтера» Додо может продолжить карьеру чемпионате Италии.

    Додо
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    Додо

    Бразильского футболиста хочет приобрести «Фиорентина».

    По информации Violanews Fiorentina, клуб из Флоренции в ближайшие дни планирует сделать новое предложение «Шахтеру» по Додо.

    «Фиорентина» готова заплатить за 23-летнего игрока 14-15 миллионов евро.

    При этом отмечается, что Додо уже согласовал с «Фиорентиной» условия личного контракта до лета 2027 года.

    Напомним, ранее бразильский полузащитник Маркос Антонио перешел из «Шахтера» в римский «Лацио», а Давид Нерес стал игроком лиссабонской «Бенфики».

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