Защитник «Шахтера» Додо может перейти в «Фиорентину»

Бразильского футболиста хочет приобрести «Фиорентина».
По информации Violanews Fiorentina, клуб из Флоренции в ближайшие дни планирует сделать новое предложение «Шахтеру» по Додо.
«Фиорентина» готова заплатить за 23-летнего игрока 14-15 миллионов евро.
При этом отмечается, что Додо уже согласовал с «Фиорентиной» условия личного контракта до лета 2027 года.
Напомним, ранее бразильский полузащитник Маркос Антонио перешел из «Шахтера» в римский «Лацио», а Давид Нерес стал игроком лиссабонской «Бенфики».