Защитник «Шахтера» Додо может перейти в «Фиорентину»

Защитник донецкого «Шахтера»может продолжить карьеру чемпионате Италии.

Бразильского футболиста хочет приобрести «Фиорентина».

По информации Violanews Fiorentina, клуб из Флоренции в ближайшие дни планирует сделать новое предложение «Шахтеру» по Додо.

«Фиорентина» готова заплатить за 23-летнего игрока 14-15 миллионов евро.

При этом отмечается, что Додо уже согласовал с «Фиорентиной» условия личного контракта до лета 2027 года.

Напомним, ранее бразильский полузащитник Маркос Антонио перешел из «Шахтера» в римский «Лацио», а Давид Нерес стал игроком лиссабонской «Бенфики».