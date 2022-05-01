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    Булыкин: Найти мотивацию игрокам «Спартака» будет трудно — они ни за что не бьются

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о турнирной мотивации московского «Спартака» на заключительные матчи сезона-2021/22 РПЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Понятно, что найти им мотивацию будет трудно, учитывая то, какие зарплаты у них, и то, что ни за что они не бьются. Ни за Лигу чемпионов, ни за Лигу Европы.

    Поэтому оставшиеся игры в чемпионате будут без мотивации, даже трибуны не смогут их смотивировать.

    Единственное, что сможет — это Кубок России», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» в 27 турах набрал 34 очка и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    В Кубке России красно-белые в полуфинале сыграют против красноярского «Енисея».

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