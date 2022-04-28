В Лиге чемпионов могут ввести «Финал четырех»

УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги чемпионов, сообщает The Times.

По информации источника, в организации рассматривают возможность убрать двухматчевые противостояния в полуфиналах. Вместо этого планируется сделать «Финал четырех»: число матчей в полуфиналах будет сокращено до одного.

При этом полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе. Предложение по реформе формата плей-офф ЛЧ выдвинула Европейская ассоциация клубов (ECA).

Отмечается, что речь идет о возможных изменениях в системе проведения Лиги чемпионов с сезона-2024/2025. Именно с этого сезона количество участников самого престижного еврокубка увеличится до 36 клубов.