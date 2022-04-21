В «Спартаке» признались, что боятся встречи с «Аланией» в Кубке России

«Спартак» может встретиться с «Аланией» в полуфинале Кубка России Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
«Весь матч прошёл хорошо! Было выбрано правильное направление. Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения.
Теперь считаю, что "Спартак" выиграет Кубок России. Но нужно опасаться Алании», — приводит слова Камоции «Чемпионат».
Напомним, «Алания» в 1/4 финала Кубка России одержала победу над «Зенитом».