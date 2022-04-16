«Ювентус» — «Болонья»: счет матча 1:1, обзор голов

Туринскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 52-й минуте открыли гости. Сориано при проходе вперёд по центру отыгрался со Схаутеном, а затем Роберто выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади мимо де Лихта. Арнаутович зацепился за мяч, далее Марко обыграл Щесны, а после уже спокойно отправил мяч в сетку.

На 84-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве — защитник Адама Сумаоро получил прямую красную карточку за фол последней надежды за фол против Мораты в радиусе штрафной площади.

И сразу же вторую подряд жёлтую карточку за неспортивное поведение получил защитник гостей Гари Медель, оставив «Болонью» вдевятером.

«Юве» реализовал численное преимущество в компенсированное время. Бернардески с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио и Данило головами отправили мяч к левому углу вратарской, оттуда Мората в падении через себя направил мяч к дальней штанге, а Влахович из вратарской отправил мяч в сетку.