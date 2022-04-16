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    • Гол Влаховича спас «Ювентус» от поражения в матче с «Болоньей»
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    Гол Влаховича спас «Ювентус» от поражения в матче с «Болоньей»

    «Ювентус» — «Болонья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче на 52-й минуте открыли гости. Сориано при проходе вперёд по центру отыгрался со Схаутеном, а затем Роберто выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади мимо де Лихта. Арнаутович зацепился за мяч, далее Марко обыграл Щесны, а после уже спокойно отправил мяч в сетку.

    На 84-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве — защитник Адама Сумаоро получил прямую красную карточку за фол последней надежды за фол против Мораты в радиусе штрафной площади.

    И сразу же вторую подряд жёлтую карточку за неспортивное поведение получил защитник гостей Гари Медель, оставив «Болонью» вдевятером.

    «Юве» реализовал численное преимущество в компенсированное время. Бернардески с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио и Данило головами отправили мяч к левому углу вратарской, оттуда Мората в падении через себя направил мяч к дальней штанге, а Влахович из вратарской отправил мяч в сетку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Болонья 1:1
    Голы: 0:1 Марко Арнаутович (52'), 1:1 Душан Влахович (90 + 5') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо (Мойзе Кин, 86'), Маттейс де Лигт (Леонардо Бонуччи, 59'), Джорджо Кьеллини (Алекс Сандро, 74'), Лука Пеллегрини (Денис Закария, 59'), Хуан Куадрадо, Данило, Адриен Рабьо, Пауло Дибала (Федерико Бернардески, 59'), Душан Влахович, Альваро Мората Болонья: Риккардо Орсолини (Кевин Бонифаци, 87'), Марко Арнаутович (Муса Бэрроу, 65'), Митчелл Дейкс, Маттиас Сванберг (Михел Эбишер, 74'), Йерди Схаутен, Роберто Сориано (Denso Kasius, 74'), Аарон Хики, Артур Теате, Гари Медель, Адама Сумаоро, Лукаш Скорупски Предупреждения: Артур Теате (13'), Маттиас Сванберг (18'), Хуан Куадрадо (31'), Марко Арнаутович (41'), Гари Медель (84'), Гари Медель (84') Удаление: Адама Сумаоро (84')
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