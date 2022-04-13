Гасперини: Выход в полуфинал Лиги Европы стал бы серьезным достижением для «Аталанты»

Главный тренеррассказал, чего ждет от ответного матча св 1/4 финала Лиги Европы.

В первом матче команды в Германи сыграли вничью 1:1.

«Я не могу предугадать, что случится на поле. Речь о двух командах, каждая из которых стремится победить.

Выход в полуфинал стал бы серьезным достижением, в последние годы подобное удавалось немногим итальянским клубам.

Два года назад мы были в шаге от полуфинала Лиги чемпионов, для нас это пока наивысшая точка в еврокубках», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится 14 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.