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    Гасперини: Выход в полуфинал Лиги Европы стал бы серьезным достижением для «Аталанты»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини рассказал, чего ждет от ответного матча с «Лейпцигом» в 1/4 финала Лиги Европы.

    Джан-Пьеро Гасперини
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    Джан-Пьеро Гасперини

    В первом матче команды в Германи сыграли вничью 1:1.

    «Я не могу предугадать, что случится на поле. Речь о двух командах, каждая из которых стремится победить.

    Выход в полуфинал стал бы серьезным достижением, в последние годы подобное удавалось немногим итальянским клубам.

    Два года назад мы были в шаге от полуфинала Лиги чемпионов, для нас это пока наивысшая точка в еврокубках», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Встреча состоится 14 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

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