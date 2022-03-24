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    Бельерин: Закрывать глаза на другие конфликты и занимать такую позицию в отношении России — это расизм

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    Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин прокомментировал ситуацию в Украине и назвал отстранение сборной России от ЧМ расизмом.

    Эктор Бельерин
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    Эктор Бельерин

    «Война в Палестине полностью замалчивается, о ней никто не говорит. Йемен, Ирак... Теперь Россия не может играть на чемпионате мира за то, с чем другие страны сталкиваются уже много лет. Закрывать глаза на другие конфликты и занимать такую позицию (в отношении России) — это расизм.

    Это также отражает отсутствие сочувствия к количеству жизней, потерянных во многих конфликтах, а также говорит о том, что мы отдаем приоритет лишь тем, что происходят рядом с нами», — приводит РИА «Новости» слова Бельерина со ссылкой на испанскую газету Marca.

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