Бельерин: Закрывать глаза на другие конфликты и занимать такую позицию в отношении России — это расизм

Защитник «Бетиса»прокомментировал ситуацию в Украине и назвал отстранение сборной России от ЧМ расизмом.

«Война в Палестине полностью замалчивается, о ней никто не говорит. Йемен, Ирак... Теперь Россия не может играть на чемпионате мира за то, с чем другие страны сталкиваются уже много лет. Закрывать глаза на другие конфликты и занимать такую позицию (в отношении России) — это расизм.

Это также отражает отсутствие сочувствия к количеству жизней, потерянных во многих конфликтах, а также говорит о том, что мы отдаем приоритет лишь тем, что происходят рядом с нами», — приводит РИА «Новости» слова Бельерина со ссылкой на испанскую газету Marca.