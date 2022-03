Вратарь дортмундской «Боруссии» Бюрки продолжит карьеру в МЛС

Голкипер дортмундской «Боруссии»продолжит карьеру в клубе из МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.

31-летний швейцарец достиг устной договоренности о переходе в «Сент-Луис». На этой неделе футболист подпишет контракт с клубом, после чего будет официально объявлено о трансфере.

Borussia Dortmund goalkeeper Roman Bürki has reached verbal agreement with St. Louis City in MLS, as per @ManuelVeth. The deal is not signed yet but fully agreed. 🇺🇸🇩🇪 #MLS

Bürki will discuss final details this week in order to announce his transfer to St. Louis City soon.