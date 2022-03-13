«Верона» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Хозяева ответили голом Марко Фараони.
Отметим, что «Верона» доигрывала матч в меньшинстве — защитник Федерико Чеккерини получил вторую желтую карточку на 83-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Наполи 1:2
Голы: 0:1 Виктор Осимхен (14'), 0:2 Виктор Осимхен (71'), 1:2 Марко Давиде Фараони (77') Предупреждения: Корай Гюнтер (69'), Федерико Чеккерини (70'), Федерико Чеккерини (83'), Иван Илич (86'), Марко Давиде Фараони (90 + 7'), Марко Давиде Фараони (90 + 9')
«Наполи» с 60 очками поднялся на третье место в таблице Серии А. У «Вероны» 41 очко и девятая позиция.