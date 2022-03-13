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    Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Вероной»

    «Верона» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 29-го тура чемпионата Италии «Верона» потерпела домашнее поражение от «Наполи» — 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Хозяева ответили голом Марко Фараони.

    Отметим, что «Верона» доигрывала матч в меньшинстве — защитник Федерико Чеккерини получил вторую желтую карточку на 83-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Наполи 1:2
    Голы: 0:1 Виктор Осимхен (14'), 0:2 Виктор Осимхен (71'), 1:2 Марко Давиде Фараони (77') Предупреждения: Корай Гюнтер (69'), Федерико Чеккерини (70'), Федерико Чеккерини (83'), Иван Илич (86'), Марко Давиде Фараони (90 + 7'), Марко Давиде Фараони (90 + 9')

    «Наполи» с 60 очками поднялся на третье место в таблице Серии А. У «Вероны» 41 очко и девятая позиция.

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