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    Экс-физиотерапевт «Химок»: Жирков на подъеме, есть большой прогресс

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    Бывший тренер по физической подготовке подмосковных «Химок» Михаил Соловей рассказал, в какой форме находится защитник подмосковной команды Юрий Жирков.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    Соловей покинул «Химки» во вторник вместе со штабом Игоря Черевченко.

    «Жирков приходил к нам с опаской, что не сможет продолжить карьеру после тяжелой травмы. Сейчас двигается и выполняет работу, он на подъеме. Хотим большего, и он сам хочет, это видно по его глазам, но уже есть большой прогресс.

    Если он сыграет полный матч, это будет топ. Понимаем, что это сложно на данный момент, но он не раз показывал, что может играть на жилах. Будем рады, если он во всех матчах проведет 90 минут. Надеемся, что это возможно», — сказал Соловей, слова которого приводит «Матч ТВ».

    Напомним, Жирков перешел в «Химки» во время зимней паузы в чемпионате России.

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