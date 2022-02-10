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    «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»

    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: счет 2:3, обзор голов

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    В домашнем матче 24 тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону» со счетом 2:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Вперед «шпоры» вышли в начале матча благодаря автоголу Яна Беднарека. На 23 минуте счет сравнял Армандо Броя.

    Во второй половине хозяева снова оказались впереди после мяча Сон Хын Мина. На 10 минут до конца основного времени «святые» выровняли положение — забил Мохамед Эльюнусси. Победный мяч у гостей оформил форвард Че Адамс.

    В добавленное время Стивен Бергвейн отправил мяч в сетку, но после VAR взятие ворот отменили из-за оффсайда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Саутгемптон 2:3
    Голы: 1:0 Ян Беднарек (автогол) (18'), 1:1 Armando Broja (23'), 2:1 Сон Хын Мин (70'), 2:2 Мохамед Эльюнуссип (80'), 2:3 Че Адамс (82') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Emerson Royal, Гарри Уинкс, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Родриго Бентанкур, 60'), Серхио Регилон (Стивен Бергвейн, 84'), Лукас Моура (Деян Кулушевски, 76'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн Саутгемптон: Armando Broja (Тео Уолкотт, 90'), Че Адамс (Шейн Патрик Лонг, 88'), Мохамед Эльюнуссип (Ибраима Диало, 90'), Стюарт Армстронг, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Фрейзер Форстер Предупреждения: Давинсон Санчес (59'), Ромен Перро (76'), Ориоль Ромеу Видаль (78'), Фрейзер Форстер (85'), Кристиан Ромеро (90 + 4')

    После двух поражений подряд «шпоры» идут на 7 месте (36). «Саутгемптон» с 28 баллами 10-й.

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