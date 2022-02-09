Моуринью: Моя связь с «Интером» вечна. Не буду этого скрывать

Главный тренер «Ромы»подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (0:2).

«Моя связь с "Интером" вечна. Не буду этого скрывать. Однако я ехал сюда, чтобы победить с "Ромой", победить ради ее болельщиков. Мы не смогли выиграть матч, но если исключить первые пять минут, я скажу, что "Рома" провела очень хороший матч против очень сильного "Интера".

У нас было два больших шанса в первом тайме, а после перерыва с каждой минутой игра все больше и больше переходила в наши руки. Мы контролировали ситуацию, хорошо прессинговали, отбирали мяч, качественно играли на последней трети поля.

Очевидно, что второй гол изменил ход матча, а также изменил судью. Считаю, что он был великолепен в плане тактики судейства до второго гола, а после него начал какую-то другую игру», — приводит слова Моуринью Sport Mediaset.