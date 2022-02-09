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    Моуринью: Моя связь с «Интером» вечна. Не буду этого скрывать

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Рома
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (0:2).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Моя связь с "Интером" вечна. Не буду этого скрывать. Однако я ехал сюда, чтобы победить с "Ромой", победить ради ее болельщиков. Мы не смогли выиграть матч, но если исключить первые пять минут, я скажу, что "Рома" провела очень хороший матч против очень сильного "Интера".

    У нас было два больших шанса в первом тайме, а после перерыва с каждой минутой игра все больше и больше переходила в наши руки. Мы контролировали ситуацию, хорошо прессинговали, отбирали мяч, качественно играли на последней трети поля.

    Очевидно, что второй гол изменил ход матча, а также изменил судью. Считаю, что он был великолепен в плане тактики судейства до второго гола, а после него начал какую-то другую игру», — приводит слова Моуринью Sport Mediaset.

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