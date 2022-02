Буффон стал первым вратарем в истории с 500 «сухими» матчами в карьере

В матче 21-го тура Серии B «Беневенто» и «Парма» сыграли вничью — 0:0.

Таким образом, 44-летний вратарь пармезанцев Джанлуиджи Буффон оформил 500-й «сухой» матч в профессиональной карьере, став первым вратарем в истории футбола с подобным достижением.

92 раза на ноль Буффон отстоял в «Парме», 322 — в «Ювентусе», 9 — в ПСЖ, 77 — в сборной Италии.

Gianluigi Buffon at the age of 44 becomes the first goalkeeper in recorded history to keep 500 Clean Sheets in official senior career football.

Parma: 92

Juventus: 322

Paris SG: 9

Italy: 77

Incredible, Gigi. 🐐🤴 pic.twitter.com/aSZ6dyZDse