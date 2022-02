Деле Алли перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

Полузащитник «Тоттенхэма»подписал контракт с «Эвертоном», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Мерсисайдцы подписали с 25-летним англичанином соглашение до июня 2024 года.

Отмечается, что Алли достанется «Эвертону» бесплатно. Клуб заплатит за него 12 миллионов евро после того, как он проведет 20 матчей в составе «ирисок».

✍️ | We have completed the signing of midfielder Dele Alli from Tottenham Hotspur on a two-and-a-half-year contract until the end of June 2024.

Welcome to #EFC, Dele! 🔵