«Барселона» сможет выкупить Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 млн евро

«Барселона» в ближайшее время оформит аренду нападающего «Вулверхэмптона»до конца сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сегодня 26-летний испанец пройдет медосмотр, после которого присоединится к каталонцам на правах аренды. У «Барселоны» будет право выкупа футболиста за 30 миллионов евро, сине-гранатовые уже согласовали с игроком предварительный контракт на 5 лет на случай, если примут решение выкупить его.

Adama Traoré day in Barcelona. He's back in Spain in order to undergo medical and sign as Barça player on loan with buy option [€30m] from Wolves 🛩🇪🇸 #FCB

Adama and Barça have also agreed a pre-contract for five years in case FCB will decide to buy him on a permanent in June. pic.twitter.com/QXId9JJjzZ