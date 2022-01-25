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    Фати отказался от операции после очередной травмы

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    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати решил отказаться от операции после рецидива травмы бедра.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    В матче против «Атлетика» (2:3 ОТ) в Кубке Испании Фати второй раз в сезоне получил травму проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги.

    По информации Diario Sport, в клубе настаивали на том, чтобы Ансу сделал операцию, но футболист решил пройти консервативный курс лечения.

    Главный тренер «Барселоны» Хави и доктор команды советовали 19-летнему игроку прооперировать травмированное бедро в одной из клиник Финляндии, куда раньше обращался Усман Дембеле. В таком случае на восстановление могло уйти от четырех до шести месяцев. При консервативном лечении Фати пропустит около двух месяцев.

    В текущем сезоне Фати провел в чемпионате Испании пять матчей и забил три гола.

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