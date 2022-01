«Фиорентина» предложила «Базелю» 14 млн евро за нападающего

«Фиорентина» сделала предложение «Базелю» о трансфере нападающего, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Фиорентина» предложила швейцарскому клубу 14 миллионов евро и еще два миллиона евро в виде бонусов за нападающего.

Fiorentina have submitted an opening bid to Basel in order to sign Brazilian striker Arthur Cabral. €14m guaranteed plus €2m bonuses. 🇧🇷 #Fiorentina

Arthur Cabral is the main option for Fiorentina in case Dusan Vlahović deal with Juventus will be completed in the coming hours.