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    Фати может потребоваться операция из-за травмы

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    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы бедра.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    В матче Кубка Испании против «Атлетика» (2:3 ОТ) Фати повредил проксимальное сухожилие бицепса бедра левой ноги.

    В ближайшие дни будет принято решение о методе лечения, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Фати, возможно, потребуется операция.

    По информации AS, в случае хирургического вмешательства 19-летний футболист пропустит три месяца.

    Отмечается, что врачи и тренерский штаб «Барселоны» настаивают на том, чтобы Фати согласился на операцию, но игрок будет самостоятельно принимать решение.

    В текущем сезоне Фати провел в чемпионате Испании пять матчей и забил три гола.

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