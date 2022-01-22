Фати может потребоваться операция из-за травмы

Ансу Фати Фото: globallookpress.com
В матче Кубка Испании против «Атлетика» (2:3 ОТ) Фати повредил проксимальное сухожилие бицепса бедра левой ноги.
В ближайшие дни будет принято решение о методе лечения, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Фати, возможно, потребуется операция.
По информации AS, в случае хирургического вмешательства 19-летний футболист пропустит три месяца.
Отмечается, что врачи и тренерский штаб «Барселоны» настаивают на том, чтобы Фати согласился на операцию, но игрок будет самостоятельно принимать решение.
В текущем сезоне Фати провел в чемпионате Испании пять матчей и забил три гола.