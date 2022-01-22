Фати может потребоваться операция из-за травмы

Нападающий «Барселоны»может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы бедра.

В матче Кубка Испании против «Атлетика» (2:3 ОТ) Фати повредил проксимальное сухожилие бицепса бедра левой ноги.

В ближайшие дни будет принято решение о методе лечения, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Фати, возможно, потребуется операция.

По информации AS, в случае хирургического вмешательства 19-летний футболист пропустит три месяца.

Отмечается, что врачи и тренерский штаб «Барселоны» настаивают на том, чтобы Фати согласился на операцию, но игрок будет самостоятельно принимать решение.

В текущем сезоне Фати провел в чемпионате Испании пять матчей и забил три гола.