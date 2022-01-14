Новички «Спартака» определились с игровыми номерами

На пресс-конференции спортивного директора «Спартака»с игровыми номерами определились новые игроки «красно-белых». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

🔴⚪ Игровые номера новичков «Спартака»:

5⃣ — Леон Классен

1⃣9⃣ — Шамар Николсон

2⃣6⃣ — Даниил Хлусевич

8⃣8⃣ — Илья Свинов pic.twitter.com/b5WmI3NXeA — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 14, 2022

21-летний вратарь Илья Свинов, приобретённый у воронежского «Факела», взял в новой команде номер «88». 21-летний Леон Классен, перешедший из австрийского «Тироля», получил номер «5». 20-летний полузащитник Даниил Хлусевич, ранее выступавший за тульский «Арсенал», будет играть в «Спартаке» под номером «26». 24-летний Шамар Николсон получил в московском клубе номер «19». Ранее нападающий из Ямайки играл за бельгийский «Шарлеруа».

На пресс-конференции спортивный директор «Спартака» Каттани сообщил, что клуб больше не будет делать покупок в зимнее трансферное окно.