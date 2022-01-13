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    «Зенит» назвал состав на первый зимний сбор

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак определился с составом на первый зимний сбор, который пройдет в Дубае (ОАЭ).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    На сборах «Зенита» будут работать 28 футболистов. Вратарь Станислав Крицюк продолжит восстанавливаться от травмы в Санкт-Петербурге.

    Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев.

    Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулев, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре из «Кайрата»).

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь.

    Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.

    «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 25 января и проведет там три товарищеских матча: против «Эмирейтс» (19 января), «Ботева» (22 января) и «Жилины» (25 января).

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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