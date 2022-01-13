«Зенит» назвал состав на первый зимний сбор

Главный тренер «Зенита»определился с составом на первый зимний сбор, который пройдет в Дубае (ОАЭ).

На сборах «Зенита» будут работать 28 футболистов. Вратарь Станислав Крицюк продолжит восстанавливаться от травмы в Санкт-Петербурге.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев.

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулев, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре из «Кайрата»).

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь.

Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.

«Зенит» будет тренироваться в Дубае до 25 января и проведет там три товарищеских матча: против «Эмирейтс» (19 января), «Ботева» (22 января) и «Жилины» (25 января).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.