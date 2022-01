ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года

опубликовала финальную тройку номинантов за звание лучшего футболиста 2021 года.

Претендентами на премию FIFA The Best стали нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, а также полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В текущем сезоне Левандовский на клубном уровне забил 30 голов в 25 матчах во всех турнирах и сделал три ассиста.

На счету Месси 6 мячей и 5 результативных передач в 16 играх. Салах поразил ворота соперников 23 раза в 26 матчах, а также сделал 9 результативных передач.

Победитель станет известен 17 января. Церемония награждения пройдет в Цюрихе (Швейцария).

Добавим, что в прошлом году ФИФА признала лучшим футболистом года поляка Левандовского.

