ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы
  • 18:54
    • ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года
  • 18:30
    • Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
  • 17:55
    • Создатели UFL опубликовали первую часть «Дневника разработчиков»
  • 16:50
    • «Витязь» одержал волевую победу над ЦСКА
  • 16:33
    • Зарплата Медины в ЦСКА будет около € 1,8 млн
    Все новости спорта

    ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу ФИФА Бавария Бундеслига Футбол Германии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Ливерпуль АПЛ Футбол Англии
    ФИФА опубликовала финальную тройку номинантов за звание лучшего футболиста 2021 года.

    Роберт Левандовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский

    Претендентами на премию FIFA The Best стали нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, а также полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    В текущем сезоне Левандовский на клубном уровне забил 30 голов в 25 матчах во всех турнирах и сделал три ассиста.

    На счету Месси 6 мячей и 5 результативных передач в 16 играх. Салах поразил ворота соперников 23 раза в 26 матчах, а также сделал 9 результативных передач.

    Победитель станет известен 17 января. Церемония награждения пройдет в Цюрихе (Швейцария).

    Добавим, что в прошлом году ФИФА признала лучшим футболистом года поляка Левандовского.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова не выиграет у «Боруссии» М?
  • «Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • «Манчестер Сити» покуражится в Суиндоне?
  • «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Марсель» быстро добьется своего?
  • «Бордо» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Анахайм — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Колорадо — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Даллас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры