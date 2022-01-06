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    «Лацио» ушел от поражения в матче с «Эмполи», Иммобиле не забил пенальти

    «Лацио» — «Эмполи»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Римский «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» (3:3) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

    «Лацио»
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    «Лацио»

    В составе гостей Недим Байрами реализовал пенальти, а Шимон Журовский и Федерико Ди Франческо отличились с игры.

    За «Лацио» дубль и голевую передачу записал на свой счет Сергей Милинкович-Савич, который спас свою команду от поражения в компенсированное время.

    Еще один гол забил Чиро Иммобиле, который также не реализовал пенальти на последних минутах основного времени.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Эмполи 3:3
    Голы: 0:1 Nedim Bajrami (пенальти) (6'), 0:2 Шимон Журовский (8'), 1:2 Чиро Иммобиле (14'), 2:2 Сергей Милинкович-Савич (66'), 2:3 Федерико Ди Франческо (75'), 3:3 Сергей Милинкович-Савич (90 + 3') Предупреждения: Fabiano Parisi (10'), Луис Фелипе (18'), Riccardo Marchizza (33'), Педро Родригес (52'), Адам Марушич (62'), Луис Альберто (71'), Себастьяно Луперто (86'), Filippo Bandinelli (90 + 5')

    В параллельном матче «Верона» одержала выездную победу над «Специей» со счетом 2:1.

    В составе победителей дубль оформил Джанлука Капрари, за хозяев гол забил Мартин Эрлич.

    На 87-й минуте колубийский хавбек «Специи» Кевин Агудело получил прямую красную карточку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Верона 1:2
    Голы: 0:1 Джанлука Капрари (59'), 0:2 Джанлука Капрари (70'), 1:2 Martin Erlic (85') Предупреждения: Мигел Велозу (29'), Nicolo Casale (45'), Даньеле Верде (75'), Кевин Агудело (79'), Thiago Motta (87') Удаление: Кевин Агудело (87')

    «Лацио» с 32 очками занимает 8-е место, «Эмполи» расположился на строчку ниже и имеет на четыре очка меньше.

    Календарь и таблица Серии А

    «Верона» с 27 очками идет 11-й, а «Специя» занимает 17-ю позицию с 16 очками.

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