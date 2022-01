Тухель обсудит с Лукаку будущее в «Челси»

Главный тренер «Челси»в ближайшие часы проведёт встречу с нападающим, который не был включён в заявку команды на игру 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2), сообщает Фабрицио Романо.

Ранее Лукаку дал большое интервью, в котором рассказал обстоятельства ухода из «Интера» и выразил недовольство игровой схемой в «Челси».

Thomas Tuchel will meet with Romelu Lukaku in the coming hours to discuss about his interview, feelings and behaviour looking for a solution. Chelsea are not commenting — waiting for manager decision. 🔵 #CFC

Club still not planning to sell/offload Romelu in January. pic.twitter.com/sqdLCzjuH3