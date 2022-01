Директор «Барселоны»: встреча с агентом Дембеле не запланирована

Спортивный директор «Барселоны»заявил, что клуб не планирует проводить новых встреч с представителями французского нападающего, у которого в конце сезона заканчивается контракт с «сине-гранатовыми».

«Встреча с Усманом Дембеле и его агентом не запланирована. Они знают позицию и решение "Барселоны". Мы не можем тянуть этот вопрос слишком долго. Мы ждём от Дембеле окончательное ответа на наше предложение», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо.

Barça director Alemany: “There’s no meeting scheduled with Ousmane Dembélé and his agent. They know our position and our decision”. 🇫🇷 #FCB

“We can’t take it too long. We’re waiting for Ousmane Dembélé final answer to our proposal”, he said. pic.twitter.com/eAgJhiIfNh