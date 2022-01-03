«Фиорентина» объявила о переходе Иконе из «Лилля»

Правый вингер французского «Лилля»стал футболистом итальянской «Фиорентины». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

«Фиорентина» заплатила за 23-летнего игрока € 14 млн. 4 января Иконе, будет официально презентован в качестве нового футболиста итальянского клуба и подпишет с «фиалками» контракт до лета 2026 года. Французский игрок будет выступать в новой команде под номером «11».

С 2010 по 2018 год Иконе находился в структуре «ПСЖ», проведя за основную команду парижан семь матчей (без результативных действий). «Лилль» выкупил права на футболиста за € 5 млн.

В нынешнем сезоне Иконе в 25 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две голевые передачи.