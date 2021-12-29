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    «Милан» интересуется защитником «Фенербахче»

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    «Милан» интересуется венгерским защитником «Фенербахче» Атиллой Солои, сообщает Sky Sport Italia.

    Аттила Салаи
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    Аттила Салаи

    Турецкий клуб хочет получить за 23-летнего венгра от 15 до 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Челси» и «Атлетико».

    В сезоне-2021/22 Солои провел 26 матчей за «Фенербахче», на его счету 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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