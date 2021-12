«Лидс» не получал предложения о трансфере Рафиньи от «Баварии»

«Лидс» не получал предложения от «Баварии» о трансфере полузащитника, сообщает The Athletic.

Переговоров между клубами не было. «Лидс» хочет продлить контракт с полузащитником.

Leeds have received no contact from Bayern for Raphinha & have actually been discussing an improved contract for him.

In 18 months together, #LUFC have rarely needed him more. It would make no sense to sell him now.

📝 @PhilHay_https://t.co/xJJsvoKg4A