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    Невилл раскритиковал Роналду: Нельзя убегать после матча

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду за то, что он сразу же ушёл в подтрибунное помещение после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), сообщает Sky Sports.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Это раздражало меня около двух месяцев. Ужасно, когда старшие игроки показывают такой пример молодёжи. Они должны быть отцами, дедушками в команде.

    Нельзя убегать после матча. Бруну всё время ноет. Два центральных защитника плохо действовали сзади, у Магуайра кошмарный сезон.

    Ты должен быть там, когда твои одноклубники нуждаются в тебе в такие моменты. В конце концов, я люблю Роналду, он лучший из тех, кого я когда-либо видел в своей жизни, но не надо так убегать. Это недопустимо», — сказал Невилл.

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