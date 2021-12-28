Невилл раскритиковал Роналду: Нельзя убегать после матча

Гари Невилл Фото: globallookpress.com
«Это раздражало меня около двух месяцев. Ужасно, когда старшие игроки показывают такой пример молодёжи. Они должны быть отцами, дедушками в команде.
Нельзя убегать после матча. Бруну всё время ноет. Два центральных защитника плохо действовали сзади, у Магуайра кошмарный сезон.
Ты должен быть там, когда твои одноклубники нуждаются в тебе в такие моменты. В конце концов, я люблю Роналду, он лучший из тех, кого я когда-либо видел в своей жизни, но не надо так убегать. Это недопустимо», — сказал Невилл.