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    Захарян отреагировал на слухи о возможном переходе в «Реал»

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на информацию о возможном переходе в «Реал», сообщает Чемпионат.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в "инстаграм", увидел, что "Реал", типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», — сказал Захарян.

    Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует оформить трансфер Захаряна летом 2022 года, а сумма трансфера может составить около € 20 млн.

    Захарян выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2021 года. Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге. Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, а также организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов.

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