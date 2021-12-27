СМИ: «Ньюкасл» хочет купить Иско у «Реала» в январе

Полузащитник мадридского «Реала»интересен, сообщает As.

По данным издания, английский клуб хочет в январе подписать хавбека, контракт которого истекает летом 2022 года.

Зимой «Ньюкасл» планирует усилиться топ-игроками, и Иско возглавляет список желаемых приобретений. Высокая зарплата игрока не должна стать проблемой для англичан.

«Реал» не хотел бы потерять игрока летом бесплатно, поэтому в сделке заинтересованы все стороны.

Ранее испанец, который не проходит в состав «Мадрида», получил предложение от клуба из МЛС, но отклонил его, так как считает, что ему еще рано ехать в Америку.

Игрок хотел бы продолжить карьеру в АПЛ или Бундеслиге.