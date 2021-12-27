Агент Холанда: Только «Реал» и «Барселона» могут заполучить его

Нападающий дортмундской «Боруссии»хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале» или «Барселоне», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Может ли следующим шагом Холанда стать английская Премьер-лига? Ему не очень нравится АПЛ, это не его мечта. Он предпочитает Примеру — Эрлингу она очень нравится. Поэтому я думаю, что Примера — идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где он сейчас играет.

Не факт, что он уйдёт летом из "Боруссии". В клубе считают, что правильным шагом для его карьеры стал бы ещё один год в Дортмунде. Я не знаю, что думает об этом Мино Райола. Думаю, Райола хочет, чтобы Холанд ушёл из "Боруссии", потому что ему важно найти новый вызов после двух лет, проведённых там.

Мадридский "Реал" — один из вариантов. Даже если они точно подпишут Мбаппе, они хотели бы иметь пару нападающих на будущее. Я не знаю, смогут ли они это сделать.

Только "Реал" и "Барселона" могут заполучить его, потому что он не пойдёт в "Атлетико" или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту, чтобы тот попробовал организовать трансфер в "Реал". Если не получится, то в "Барселону". А потом уже в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и так далее», — сказал агент футболиста.