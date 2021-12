«Барселона» объявит о переходе Торреса в течение 24 часов

Журналист Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил о том, что «Барселона» заявит о трансфере полузащитника «Манчестер Сити»в течение суток.

По информации Романо, «каталонцы» оформили все бумаги по трансферу молодого испанца, а также договорились с ним о контракте, срок действия которого составит 5 лет.

Paperworks completed with #MCFC in the last 24 hours. Contract approved including bonuses in case of titles in the next five years.

Ferrán Torres will be announced soon as new Barça player 📁🤝 #FCB

After Ferrán deal agreed, Hakim Ziyech will not join Barça in January ❌ #CFC pic.twitter.com/Oechma5irN