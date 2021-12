Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша»

Бывший тренер сборной Россиизанял пост главного тренера «Ференцвароша». Детали соглашения между сторонами не разглашаются, сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU