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    Булыкин: Сборная России должна занять первое место в группе Лиги наций

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    Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Я думаю, что в этой группе должны занимать первое место, хотя там есть команда Исландии. Но считаю, что по уровню футболистов наша сборная сильнее. Конечно, исландцы в плане мотивации очень хороши, но в плане мастерства россияне посильнее. Поэтому россияне должны занимать первое место.

    Самый сильный соперник? Команда Исландии. Они сильны не только футбольным мастерством, но и духом. Они часто показывали нам, как настраиваются, как могут играть. Считаю их самым серьезным соперником», — приводит слова Булыкина ТАСС.

    Напомним, сборная России встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

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