Матч «Бернли» — «Уотфорд» перенесен из-за вспышки коронавируса

Матч 17-го тура чемпионат Англиибыл перенесена из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

Встреча в Бернли должна была состояться в среду, 15 декабря. Новая дата матча пока неизвестна.

С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице АПЛ.

«Уотфорд» имеет в своем активе на два очка больше, чем у «Бернли» и находится на одну строку в турнирной таблице АПЛ выше.

🚨 We can confirm that tonight’s match against Watford has been postponed due to an ongoing Covid outbreak within the opposition squad.

More information to follow. pic.twitter.com/oTA9ftrpFO