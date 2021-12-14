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    Хави: «Наполи» — команда уровня Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями об итогах жеребьёвки Лиги Европы. Соперником «каталонцев» в 1/16 финала турнира стал «Наполи», сообщает Tuttomercatoweb.

    Хави
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    Хави

    «Нам не повезло. Эта встреча станет ещё одной данью уважения Марадоне. Нам придётся играть на самом высоком уровне, потому что "Наполи" — команда уровня Лиги чемпионов. Однако до матча ещё два месяца, и я надеюсь, что к тому моменту мы подойдём в лучшем состоянии. Мы работаем над тем, чтобы вернуть "Барсу" на тот уровень, которого она заслуживает. Но сейчас суровая реальность для нас такова. Мы должны попытаться выиграть Лигу Европы, чтобы вернуться в Лигу чемпионов», — сказал Хави.

    Матч «Барселона» — «Наполи» состоится 17 февраля 2022 года, начало — 20:45 (мск).

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