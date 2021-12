В матче 16-го тура АПЛ «Норвич» на домашнем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.

Голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа отыграл без пропущенных мячей эту игру. Этот матч стал для испанского вратаря 200-м сухим в карьере, сообщает Squawka.

За манкунианцев у Де Хеа 159 сухих матчей, за «Атлетико» — 22, за сборную Испании — 19.

