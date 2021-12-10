Каррера о победе «Спартака» над «Легией»: Благодарить надо тех, кто готовил игроков к матчу

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что руководству клуба не стоит увольнять нынешнего наставника команды

Ранее сообщалось, что Витория будет уволен в середине декабря, а новым главным тренером «Спартака» стане итальянец Паоло Ваноли.

В четверг «Спартак» одержал гостевую победу над польской «Легией» (1:0). На последней минуте компенсированного времени голкипер красно-белых Александр Селихов отразил удар с пенальти.

«Спартак провел потрясающий матч! У них не было боязни в глазах. Игроки были смелыми и самоотверженными на протяжении всей игры.

Селихов был предельно настроен на то, чтобы выиграть, но благодарить нужно не только его, но и всю команду, а также тех, кто готовил игроков к этому матчу», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

«Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».