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    Каррера о победе «Спартака» над «Легией»: Благодарить надо тех, кто готовил игроков к матчу

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что руководству клуба не стоит увольнять нынешнего наставника команды Руя Виторию.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Ранее сообщалось, что Витория будет уволен в середине декабря, а новым главным тренером «Спартака» стане итальянец Паоло Ваноли.

    В четверг «Спартак» одержал гостевую победу над польской «Легией» (1:0). На последней минуте компенсированного времени голкипер красно-белых Александр Селихов отразил удар с пенальти.

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    • «Спартак провел потрясающий матч! У них не было боязни в глазах. Игроки были смелыми и самоотверженными на протяжении всей игры.

    Селихов был предельно настроен на то, чтобы выиграть, но благодарить нужно не только его, но и всю команду, а также тех, кто готовил игроков к этому матчу», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

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    • «Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

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