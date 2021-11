Романо: «МЮ» готов объявить о назначении Рангника временным тренером

Известный журналистподтвердил, чтовскоре объявит о назначениина пост главного тренера.

«У "МЮ" есть все официальные документы для того, чтобы объявить о назначении Рангника временным тренером — до июня.

Также подтверждена информация о том, что в течение двух лет Рангник будет консультантом клуба. Он будет влиять на решения нового менеджмента, а также на контракты игроков, сроки действия которых истекают летом», — написал Романо в своем твиттере.

Manchester United have official contracts and paperworks now ready to announce Ralf Rangnick appointment as interim coach — deal until June. 🔴 #MUFC

Two years ‘consultancy’ role confirmed. He’ll have an influence on new manager decision & contracts expiring in the summer.