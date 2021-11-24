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    Витория о возможном уходе зимой: Я работаю со страстью и большой любовью к «Спартаку»

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал возможный уход из команды зимой.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить итальянец Паоло Ваноли.

    «Я проработаю до зимы? Каждый день я очень много работаю. Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу.

    Моя миссия здесь — готовить команду от игры к игре. Будущее — это то, что будет завтра. Мы можем повлиять на то, что произойдет на следующей игре.

    Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас — готовиться к тренировкам», — сказал Витория «Спорт-Экспрессу».

    В среду, 24 ноября, «Спартак» сыграет с «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы. Красно-белые занимают последнее место в группе, набрав 4 очка в четырех матчах.

    После 15 туров РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

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