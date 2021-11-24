Витория о возможном уходе зимой: Я работаю со страстью и большой любовью к «Спартаку»

Главный тренер «Спартака»прокомментировал возможный уход из команды зимой.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить итальянец Паоло Ваноли.

«Я проработаю до зимы? Каждый день я очень много работаю. Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу.

Моя миссия здесь — готовить команду от игры к игре. Будущее — это то, что будет завтра. Мы можем повлиять на то, что произойдет на следующей игре.

Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас — готовиться к тренировкам», — сказал Витория «Спорт-Экспрессу».

В среду, 24 ноября, «Спартак» сыграет с «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы. Красно-белые занимают последнее место в группе, набрав 4 очка в четырех матчах.

После 15 туров РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице.