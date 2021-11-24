«Спартак» — «Наполи»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

Уже на первой минуте матча гости сфолили в своей штрафной на Промесе и получили пенальти в свои ворота.

Александр Соболев с «точки» технично уложил мяч в верхний угол ворот — без шансов для голкипера.

А на 28-й минуте спартаковцы провели атаку правым флангом, Мозес накрутил защитника и навесил во вратарскую — Александр Соболев высоко выпрыгнул и головой послал мяч в угол ворот.

«Наполи» отыграл один мяч на 64-й минуте. Удалась гостям быстрая атака, в которой Петанья от края штрафной исполнил мягкий заброс на дальнюю штангу, откуда неприкрытый Элиф Элмас головой переправил мяч в угол ворот.

«Спартак» набрал 7 очков и возглавил группу С, обойдя по личным встречам «Наполи», у которого также 7 очков. Позже свой матч 5-го тура сыграют «Легия» (6 очков) и «Лестер» (5).

Календарь и таблица Лиги Европы

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».