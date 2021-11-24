Петржела: «Зенит» не пройдет далеко в Лиге Европы

«Зенит» обеспечил себе третье место в группе Фото: globallookpress.com
«Ничейный результат меня не удивил. Рассчитывал, что-либо будет ничья, либо "Зенит" проиграет.
Все равно далеко в Лиге Европы "Зенит" не пройдет. Получит сильную команду — и конец. Даже на первых стадиях.
"Зенит" в Европе не может играть — это факт. С этим ничего не поделаешь», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».
Напомним, ничья в матче с «Мальме» обеспечила «Зениту» третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы.