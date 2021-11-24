Петржела: «Зенит» не пройдет далеко в Лиге Европы

Бывший главный тренер «Зенита»признался, что его не удивила ничья в гостевом матче Лиги чемпионов против(1:1).

«Ничейный результат меня не удивил. Рассчитывал, что-либо будет ничья, либо "Зенит" проиграет.

Все равно далеко в Лиге Европы "Зенит" не пройдет. Получит сильную команду — и конец. Даже на первых стадиях.

"Зенит" в Европе не может играть — это факт. С этим ничего не поделаешь», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Напомним, ничья в матче с «Мальме» обеспечила «Зениту» третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы.