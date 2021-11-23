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    Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Мальме»

    «Мальме» — «Зенит»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы «Мальме» и «Зенита» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Встреча группы H, которая пройдет в Швеции, начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер, Рикс, Инносент, Левицки, Пенья, Чолак, Бирманчевич.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.91, на успех «Мальме» — 4.80, на ничью — 3.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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