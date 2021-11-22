Томассон назвал Дзюбу «легендой русского футбола»

Йон-Даль Томассон Фото: globallookpress.com
«У нас три травмированных игрока — Бергет, Кристиансен, Тойвонен — но мы обходимся без них давно, и я хочу говорить о тех, кто здоров. Будем исходить из позитивного опыта в матче с "Челси". Матч с "Зенитом" очень важен, потому что мы хотим одержать первую победу.
В Санкт-Петербурге мы боролись очень хорошо, особенно в первом тайме. Шансы у нас будут, главное их использовать.
Слабости "Зенита"? У всех есть слабости… Но главное — это наши сильные стороны.
Дзюба — легенда русского футбола. Вот и в последнем матче он забил три мяча. Но кроме него в "Зените" есть и другие футболисты. Посмотрим, как будет завтра…», — приводит слова Томассона «Спорт День за Днем».