Томассон назвал Дзюбу «легендой русского футбола»

Главный тренер «Мальме»поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас три травмированных игрока — Бергет, Кристиансен, Тойвонен — но мы обходимся без них давно, и я хочу говорить о тех, кто здоров. Будем исходить из позитивного опыта в матче с "Челси". Матч с "Зенитом" очень важен, потому что мы хотим одержать первую победу.

В Санкт-Петербурге мы боролись очень хорошо, особенно в первом тайме. Шансы у нас будут, главное их использовать.

Слабости "Зенита"? У всех есть слабости… Но главное — это наши сильные стороны.

Дзюба — легенда русского футбола. Вот и в последнем матче он забил три мяча. Но кроме него в "Зените" есть и другие футболисты. Посмотрим, как будет завтра…», — приводит слова Томассона «Спорт День за Днем».