Марио Фернандес: Березуцкий проводит великолепную работу в ЦСКА

Защитник ЦСКАоценил работуна посту главного тренера команды.

«Я играл с ним столько лет бок о бок, а теперь он превратился в тренера. Алексей очень спокойный, он никогда не теряет голову. Прекрасно знает, как строить отношения с игроками, у него великолепные отношения со всеми.

Возможно, у Березуцкого нет такого богатого тренерского опыта, но он очень длительное время играл, построил великолепную карьеру. Он знает клуб ЦСКА и чемпионат России лучше, чем кто-либо другой. Я считаю, что он проводит великолепную работу в команде.

Полагаю, что у Алексея большое тренерское будущее. Команда верит ему и готова идти за ним. Да, мы проиграли два последних матча. Но мы на верном пути, я верю в это», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.ru.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.