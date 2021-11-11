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    Марио Фернандес: Березуцкий проводит великолепную работу в ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил работу Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды.

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    «Я играл с ним столько лет бок о бок, а теперь он превратился в тренера. Алексей очень спокойный, он никогда не теряет голову. Прекрасно знает, как строить отношения с игроками, у него великолепные отношения со всеми.

    Возможно, у Березуцкого нет такого богатого тренерского опыта, но он очень длительное время играл, построил великолепную карьеру. Он знает клуб ЦСКА и чемпионат России лучше, чем кто-либо другой. Я считаю, что он проводит великолепную работу в команде.

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    • Полагаю, что у Алексея большое тренерское будущее. Команда верит ему и готова идти за ним. Да, мы проиграли два последних матча. Но мы на верном пути, я верю в это», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.ru.

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

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