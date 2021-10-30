«Верона» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

Туринскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Хозяева нанесли удар из-за пределов штрафной по воротам «Ювентуса». Справился с угрозой Щесны, но на добивании первым оказался Джованни Симеоне.

Спустя три минуты аргентинский форвард оформил дубль. Сместившись с левого края в центр, Симеоне нанес удар в дальнюю «девятку» ворот соперника — мяч лег четко и точно в угол.

На 80-й минуте туринцы отыграли один мяч. Уэстон Маккенни получил мяч от Данило, после чего мощно пробил под левую штангу.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Ювентус 2:1 Голы: 1:0 Джованни Симеоне (11'), 2:0 Джованни Симеоне (14'), 2:1 Уэстон Маккенни (80') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Корай Гюнтер, Nicolo Casale (Федерико Чеккерини, 67'), Марко Давиде Фараони, Адриен Тамез (Даниел Беса, 75'), Мигел Велозу, Дарко Лазович (Бошко Шутало, 67'), Антонин Барак, Джанлука Капрари, Джованни Симеоне (Никола Калинич, 83') Ювентус: Альваро Мората, Пауло Дибала, Адриен Рабьо (Уэстон Маккенни, 57'), Артур (Федерико Бернардески, 69'), Родриго Бентанкур (Мануэль Локателли, 57'), Хуан Куадрадо (Деян Кулушевски, 69'), Алекс Сандро (Лука Пеллегрини, 82'), Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Дарко Лазович (27'), Данило (29'), Nicolo Casale (57'), Марко Давиде Фараони (61'), Артур (61'), Корай Гюнтер (76'), Альваро Мората (77')

«Верона» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 15 очков. «Ювентус» имеет столько же очков и располагается на 9-й строчке.

Календарь и таблица Серии А

Следующий матч в Серии А «Ювентус» проведет с «Фиорентиной» 6 ноября дома. «Верона» днем позднее отправится в гости к «Наполи».